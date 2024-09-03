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19:56, 3 сентября 2024Россия

Командир «Ахмата» рассказал об отношениях с командирами ЧВК «Вагнер»

Алаудинов заявил о хороших отношениях с большинством командиров ЧВК «Вагнер»

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что находился в хороших отношениях с большей частью командирского состава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России рассказал в беседе с «Российской газетой».

«Мы всегда понимали, что вместе защищаем свою страну», — подчеркнул он.

Генерал-майор добавил, что часть бывших бойцов ЧВК «Вагнер» перешла в «Ахмат» еще при жизни основателя компании Евгения Пригожина. При этом, по его словам, они стали полноправными членами спецназа.

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5 апреля Кадыров объявил о вступлении в «Ахмат» трех тысяч бывших бойцов ЧВК и командира 1-го штурмового отряда компании Александра Кузнецова с позывным Ратибор. Решение принято по итогам переговоров Алаудинова с руководящим составом «Вагнера».

Комментируя переход в «Ахмат», Ратибор пообещал сохранить в своем отряде старые порядки и принять в него всех, «кто за родину», в том числе бывших заключенных. Кузнецов также рассказал, что бывшие вагнеровцы «не нарадуются» на службе под руководством Алаудинова.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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