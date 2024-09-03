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01:53, 3 сентября 2024Спорт

Матч теннисиста Медведева приостанавливали из-за пожарной тревоги

Матч теннисиста Медведева на US Open был приостановлен из-за пожарной тревоги

Фото: Loren Elliott / Reuters

Матч четвертого круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open) между россиянином Даниилом Медведевым и португальцем Нуну Боржешом приостанавливали из-за пожарной тревоги. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Встреча была приостановлена при счете 6:0, 6:1, 1:2 в пользу россиянина. Также на паузу были поставлены и другие матчи, проходившие в то же время.

Позднее встреча была продолжена и завершилась победой Медведева со счетом 6:0, 6:1, 6:3. Спортсмены провели на корте 1 час 51 минуту.

В четвертьфинале Медведев сыграет против победителя встречи между итальянцем Янником Синнером (первая ракетка мира) и американцем Томми Полом (14-й номер мирового рейтинга). Их игра начнется 3 сентября в 03:30 по московскому времени.

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      Евгений Силаев
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