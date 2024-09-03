Медведев в 1/4 финала US Open сыграет с первой ракеткой мира

Россиянин Медведев поборется за выход в полуфинал с итальянцем Синнером

Российский теннисист Даниил Медведев в 1/4 финала Открытого чемпионата США (US Open 2024) сыграет с первой ракеткой мира Янником Синнером. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Синнер в матче четвертого круга победил американца Томми Пола 7:6 7:6 6:1. После этого успеха итальянец стал первым теннисистом, которому удалось попасть минимум в четвертьфинал всех турниров «Большого шлема» в 2024 году.

Даниил Медведев в четвертом круге обыграл португальца Нуну Боржеша. Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:1, 6:3. Во время третьего сета матч был приостановлен из-за пожарной тревоги, но позже игра возобновилась.

В августе 2024 года первый номер мирового рейтинга Синнер избежал дисквалификации после двух положительных допинг-проб. Независимый трибунал Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) заявил, что спортсмен не несет никакой вины за случившееся.

