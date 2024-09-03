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07:44, 3 сентября 2024Бывший СССР

«Они не знали, где нас искать». ВСУ забыли в Курской области целое подразделение, бойцам пришлось сдаться в плен

Попавший в плен Фурдоленко: ВСУ забыли целое подразделение под Курском
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) забыли в селе Кортнево Курской области целое подразделение своих бойцов. Об этом рассказал пленный командир третьего взвода второй роты 11-го отдельного стрелкового батальона старший лейтенант ВСУ Антон Фурдоленко.

Его взводу было приказано занять лесополосу, однако она оказалась уже занята военнослужащими 225-й бригады ВСУ. Тогда их отвезли на бронемашине ротировать бойцов в Коренево.

Вечером нас не поменяли, у нас садилась рация, на второй день она села, второй день нас тоже не поменяли, я понял по переговорам, что нас потеряли, они не знали, где нас искать

Антон Фурдоленкопленный боец ВСУ

На третий день в село вошли российские подразделения, они окружили украинский взвод. В результате переговоров бойцы ВСУ сдались в плен.

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Сегодня

Продвижение ВСУ в курском приграничье остановлено

3 сентября Министерство обороны России сообщило, что военные 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота устроили засаду и остановили продвижение колонны ВСУ в приграничном районе Курской области.

Противник в районе одного из населенных пунктов нарвался на позиции 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ЧФ, но морпехи группировки войск "Север" остановили продвижение колонны украинских вооруженных формирований

Минобороны России

Как уточнили в оборонном ведомстве, благодаря «уверенным действиям военнослужащие морской пехоты устроили засаду продвигающейся колонне ВСУ и разгромили противника». После неудачных атак в лоб украинские военные попытались обойти российских военных, однако штурмовой отряд застал их врасплох.

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29 августа 2024

В России сочли нецелесообразными переговоры с Киевом

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Лентой.ру» высказал мнение о том, что в условиях боев в Курской области вести переговоры с Украиной нецелесообразно.

Вести переговоры с бандитами, которые фактически какими-то варварскими способами пытаются усилить свои позиции, очень сложно

Григорий Карасинчлен Совета Федерации

Президент России Владимир Путин 2 сентября говорил, что перед переговорами с Киевом Москве нужно разобраться с «украинскими бандитами» под Курском, однако подчеркнул, что Москва всегда была готова к переговорам с Киевом и готова не на словах, а на деле.

При этом ранее российский лидер заявил о невозможности диалога с атакующим мирное население Киевом. Путин отметил, что Украина «без разбора наносит удары по мирным людям и по гражданской инфраструктуре».

О каких переговорах может идти речь с теми, кто без разбора наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики? О чем с ними вообще говорить?

Владимир Путинпрезидент России

Бои с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа. ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов.

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      Марина Совина
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