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09:35, 4 сентября 2024Экономика

Оценена суммарная помощь Европы Украине с 2014 года

«Известия»: Украина получила не менее 126 млрд евро помощи от ЕС с 2014 года

Фото: Johanna Geron / Reuters

За последние десять лет суммарная финансовая помощь стран Евросоюза (ЕС) Украине составила не менее 126 миллиардов евро. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на заявление постоянного представительства РФ в Брюсселе.

Дипломаты уточнили, что большая часть вышеперечисленной суммы была передана Украине с начала 2022 года. До этого, подчеркнули они, власти ЕС перечислили Киеву 1,7 миллиарда евро в качестве безвозмездных субсидий, 5,6 миллиарда — в форме кредитов, 194 миллиона — в виде гуманитарной помощи, а 355 миллионов — «по линии других финансовых инструментов бюджета ЕС, относящихся к сфере внешней политики». О каких именно инструментах идет речь, в постоянном представительстве РФ уточнять не стали. Таким образом, с 2014 по 2021 год ЕС передал Украине в общей сложности примерно 7,85 миллиарда евро финансовой помощи.

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С начала боевых действий на Украине власти ЕС значительно нарастили объем дотаций Киеву. С конца февраля 2022 года по настоящее время республике передали в общей сложности 118,3 миллиарда евро, пояснили представители российской дипмиссии в Брюсселе. Большая часть этой суммы пришлась на финансовую помощь — 57 миллиардов. Свыше 43 миллиардов европейские чиновники направили в качестве военной поддержки. Кроме того, странам ЕС было разрешено использовать 17 миллиардов евро из фондов «Политики сплочения» для покрытия собственных бюджетных расходов на размещение украинских беженцев, резюмировали российские дипломаты.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценил размер западной помощи, предоставленной республике за последние 2,5 года, более чем в 100 миллиардов долларов. Несмотря на это Киеву, уточнил он, все равно не хватает еще около 15 миллиардов на 2025 года для покрытия растущего дефицита бюджета. Последнее обстоятельство, по словам главы местного Минфина Сергея Марченко, было во многом обусловлено ростом оборонных расходов.

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      Анатолий Акулов
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