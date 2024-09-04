«Пусть сначала на себя посмотрят». В России ответили на претензии балтийских стран по нарушению правил рыболовства

Шестаков: РФ продолжит вылов в Балтийском море независимо от позиции Прибалтики

Россия продолжит вылов рыбы в Балтийском море, несмотря на претензии прибалтийских стран. По словам главы Росрыболовства Ильи Шестакова, у стран Балтии гораздо больше проблем при работе с рыбными запасами, поэтому Москва считает подобные заявления неуместными.

Шестаков подчеркнул, что Россия самостоятельно регулирует вылов в своих территориальных водах. «Если у них есть какие-то проблемы, связанные с осуществлением вылова в их территориальных водах и в их экономзоне, мы не указываем, как им себя вести», — заявил он.

Поэтому пусть они на себя сначала посмотрят, прежде чем нас обвинять Илья Шестаков глава Росрыболовства

Страны Прибалтики обвинили Москву в нарушении запретов при промысле рыбы

В июле издание Undercurrent News сообщило, что Эстония, Латвия, Литва и Швеция обвинили российские рыболовные компании в промысле трески, сельди и кильки в Балтийском море во время сезонных запретов. В связи с этим страны выпустили совместное заявление с призывом к Совету и Комиссии Европейского союза (ЕС) отреагировать на это.

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

По словам президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Германа Зверева, эти обвинения голословны. Он предположил, что Прибалтика хочет оставить Евросоюз без российской рыбы и получить конкурентное преимущество.

«В реальности их заботит исключительно прибыль собственных компаний, которые выиграют от вероятного повышения цен в странах ЕС, если российская рыбная продукция перестанет поступать и возникнет дефицит», — подчеркнул он.

По его словам, европейские переработчики столкнулись с проблемами при поиске сырья и росте цен, введенных на треску и минтай из России. Зверев убежден, что это демонстрирует хрупкость баланса спроса и предложения на европейских рынках, что негативным образом влияет на доступность рыбы для граждан.

Фото: Jens Büttner / Globallookpress.com

Россельхознадзор обвинил Европу в саботаже поставок российской рыбы

ЕС саботирует решение проблемы с разрешением рыбопромышленным компаниям из России поставлять продукцию на западные рынки. В этом шаге европейских партнеров обвинили представители Россельхознадзора.

Также российская сторона заявила, что одобрила поставки отечественной животноводческой продукции на рынки ЮАР и Индонезии.