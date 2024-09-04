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Волков-людоедов разрешили отстреливать на месте впервые за 50 лет

В Индии разрешили отстреливать на месте волков-людоедов

Фото: DiversePixels / Shutterstock / Fotodom

Главный министр индийского штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх разрешил отстреливать волков-людоедов на месте впервые за 50 лет. Об этом сообщает CNBC TV18.

За первые дни сентября стая волков, ранее растерзавшая девять человек, совершила еще несколько нападений. В результате пострадали два ребенка и три взрослые женщины. В ночь с воскресенья на понедельник волки утащили трехлетнюю девочку. Ночью во вторник, 3 сентября, они напали на пятилетнюю девочку, но ее удалось спасти, пишет Hindustan Times.

Охота на волков запрещена в Индии более 50 лет — с 1972 года. До приказа Адитьянатха в хищников не стреляли даже после нападений на людей. Их ловили живьем, усыпляли при помощи дротиков с транквилизаторами и передавали в зоопарк.

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Стая азиатских волков с весны держит в страхе жителей округа Бахрайч в штате Уттар-Прадеш. Нападения начались еще в марте, но в последние недели ситуация приняла катастрофический оборот. С 17 июля волки растерзали восемь человек. Более 50 человек сумели спастись, но получили различные травмы. К концу августа департамент лесного хозяйства штата выследил и изловил четырех волков, еще двое остаются на свободе.

Индийские волки считаются исчезающим видом: исследование, проведенное в 2022 году, показало, что в стране осталось не более 3,1 тысячи особей. Места, где прежде обитали эти животные, заселяют люди. Кроме того, по мнению специалистов, чистокровных волков остается все меньше из-за скрещивания с одичавшими собаками.

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      Олег Парамонов
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