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15:16, 4 сентября 2024Спорт

Вратарь Сафонов рассказал о недостающих ему во Франции вещах

Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов рассказал, что во Франции ему не хватает борща

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов рассказал о недостающих во Франции вещах. Его слова приводит сайт Российского футбольного союза (РФС).

«Борщ — мое любимое блюдо и без него было тяжеловато. Но я нашел в Париже места, где готовят русскую еду, пару раз туда заезжал, когда совсем тяжело становилось», — заявил Сафонов.

Также вратарь рассказал, что по приезду в расположение сборной России испытывает приятные чувства, так как может говорить со всеми о чем угодно. По его словам, во Франции он еще проходит период адаптации и только пытается свободно общаться на французском языке.

Ранее стало известно, что Сафонов пролетит 20 тысяч километров ради участия в товарищеских матчах сборной России против Вьетнама и Таиланда. Игры пройдут 5 и 7 сентября соответственно в Ханое. Перелет вратаря по маршруту Париж — Ханой, Ханой — Париж составляет примерно половину окружности земного шара.

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      Илья Костин
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