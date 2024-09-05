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13:32, 5 сентября 2024Спорт

Черчесов похвастался познаниями казахского языка

Тренер сборной Казахстана Черчесов отказался от переводчика на пресс-конференции

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globalllokpress.com

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов похвастался познаниями казахского языка. Его цитирует Sport 24.

«Я понял уже, что он сказал. Я же изучаю язык», ,— заявил российский тренер после того, как переводчик на пресс-конференции собрался переводить ему вопрос казахстанского журналиста.

В июне 2024 года Черчесов стал фигурантом скандала, когда грубо ответил журналисту, задавшему вопрос на казахском языке. «Почему ты так ко мне обращаешься? По-осетински можно тебе отвечать?» — сказал 61-летний специалист.

О назначении Черчесова главным тренером сборной Казахстана было объявлено 3 июня 2024 года. Длительность контракта и финансовые условия не сообщались.

Предыдущим местом работы специалиста был венгерский «Ференцварош», с которым он дважды выиграл чемпионат и взял Кубок страны. Клуб из Будапешта тренер покинул летом 2023 года. С 2016 по 2021 год Черчесов был главным тренером сборной России. С ним команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира-2018.

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      Илья Костин
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