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14:34, 5 сентября 2024Спорт

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» назвал судейство в России худшим в Европе

Андрей Канчельскис: арбитры в России хотят судить хорошо, но не умеют

Фото: Action Images / David Slater / Reuters

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал судейство в России худшим в Европе. Его цитирует «Рейтинг букмекеров».

«Самое худшее судейство Европы — у нас, в России. Зачем вообще нужен судья в поле, если он все время бегает к телевизору? А на VAR сидят арбитры-жулики, не могут моменты разобрать правильно», — заявил Канчельскис. Он также добавил, ,что судьи в России хотят работать хорошо, но не умеют.

В июле 2024 года стало известно, что Канчельскис подрался в московском баре после финала Евро-2024. Он не сошелся во мнениях относительно встречи Испании и Англии с одним из посетителей и получил удар в глаз. Бывшему спортсмену пришлось вызвать скорую помощь, но от госпитализации он отказался.

Канчельскис играл за «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 год. В составе клуба полузащитник дважды становился чемпионом Англии — в сезонах-1992/1993 и 1993/1994. Также он признавался болельщиками команды лучшим игроком сезона. Также Канчельскис в Англии выступал за «Эвертон», «Манчестер Сити» и «Саутгемптон».

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      Илья Костин
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