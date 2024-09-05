Глава РФС рассказал о возможных решениях по возвращению сборной России на турниры

Глава РФС Дюков: в сентябре возможны решения по возвращению России на турниры

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что в сентябре возможны решения по возвращению России на международные турниры. Об этом сообщает РИА Новости.

«Лето — время, когда проводился Евро и был период отпусков у коллег. Начался сентябрь. Возможно, будут какие-то решения, которые позволят нашим сборным начать возвращаться в официальные турниры», — заявил Дюков.

Ранее глава РФС назвал идеальное количество товарищеских игр для сборной России. По его словам, лучшим решением было бы проводить десять товарищеских поединков в год.

За 2023 год сборная России провела шесть товарищеских встреч. Две прошло в марте, одна в сентябре, две в октябре и одна в ноябре.

Российские футбольные клубы и сборные не принимают участия в международных турнирах по решению ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Ограничения вступили в силу в феврале 2022 года.