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19:42, 5 сентября 2024Спорт

Карпин оценил победу сборной России над Вьетнамом

Карпин: сборная Вьетнама доставила проблем команде России в товарищеском матче

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о победе национальной команды над Вьетнамом в товарищеском матче. Его слова приводит РИА Новости.

Карпин положительно оценил игру сборной России против Вьетнама. «По европейскому уровню не самая сильная команда, но проблем нам доставили. Неплохая команда. В этих условиях на таком поле хорошая игра. Играли бы в Москве на нормальном поле, не был бы доволен качеством игры. А так, 3:0 победили — что еще надо», — заявил он.

Встреча прошла 5 сентября во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». Забитыми мячами отметились полузащитник Далер Кузяев и нападающий Тамерлан Мусаев, а также защитник хозяев Ван Тхань Ву, оформивший автогол.

7 сентября команда под руководством Карпина проведет еще одну выездную товарищескую встречу и сыграет с Таиландом. Матч также пройдет в Ханое и начнется в 16:00 по московскому времени.

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      Дарья Коршунова
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