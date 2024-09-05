Макгрегор намекнул, что будет баллотироваться в президенты Ирландии в 2025 году

Ирландский боец смешанного стиля (MMA), бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор захотел стать президентом Ирландии. Об этом он рассказал на странице в соцсети X.

Макгрегор намекнул, что будет баллотироваться в президенты Ирландии в 2025 году. «У меня будут все ответы, которые ирландцы пытаются получить от этих грабителей и разрушителей семейных устоев и малого бизнеса. Шарлатаны, занимающие высокие посты, будут призваны к ответу перед народом Ирландии», — написал он.

Спортсмен отметил, что стране требуется активный президент, который будет работать исключительно на благо народа. «Я являюсь единственным логичным выбором», — заключил он.

Последний бой Макгрегор провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги и после этого не принимал участия в поединках.