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22:47, 5 сентября 2024Спорт

Макгрегор захотел стать президентом Ирландии

Макгрегор намекнул, что будет баллотироваться в президенты Ирландии в 2025 году

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Ирландский боец смешанного стиля (MMA), бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор захотел стать президентом Ирландии. Об этом он рассказал на странице в соцсети X.

Макгрегор намекнул, что будет баллотироваться в президенты Ирландии в 2025 году. «У меня будут все ответы, которые ирландцы пытаются получить от этих грабителей и разрушителей семейных устоев и малого бизнеса. Шарлатаны, занимающие высокие посты, будут призваны к ответу перед народом Ирландии», — написал он.

Спортсмен отметил, что стране требуется активный президент, который будет работать исключительно на благо народа. «Я являюсь единственным логичным выбором», — заключил он.

Последний бой Макгрегор провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги и после этого не принимал участия в поединках.

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      Дарья Коршунова
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