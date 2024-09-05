Стала известна реакция Федосеевой-Шукшиной на изъятие квартиры в Финляндии

Адвокат Вербицкая-Линник: Федосеевой-Шукшиной на руку лишение финской квартиры

Народной артистке РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной на руку изъятие квартиры в Финляндии. О реакции актрисы на лишение недвижимости в европейской стране рассказала адвокат Юлия Вербицкая-Линник, представляющая ее интересы, пишет KP.RU.

По словам юриста, Федосеева-Шукшина не против, чтобы у нее отобрали это жилье. Квартиру ей подарила поклонница из Финляндии. Однако обслуживание зарубежной недвижимости оказалось дорогим — после получения квитанции за ремонт и содержания жилищного фонда актриса решила, что ей выгоднее приезжать в страну и жить в пятизвездочных отелях, чем оплачивать коммунальные счета.

Адвокат уточнила, что само жилье стоит недорого, но за несколько лет его содержания по счетам можно заплатить сумму, в несколько раз превышающую стоимость квартиры. При этом закрывать долги по «коммуналке» Федосеева-Шукшина не собирается — их гасить будет уже новый собственник, финское государство.

Ранее стало известно, что несколько российских актеров лишились недвижимости в Финляндии. Помимо Федосеевой-Шукшиной, якобы из-за долгов по коммунальным платежам пострадали Елена Кондулайнен и Александр Пашутин.