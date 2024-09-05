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14:02, 5 сентября 2024Россия

В Госдуме высказались о фаворите России на выборах в США

Депутат Чепа: Россия не поддерживает ни Харрис, ни Трампа
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Москве безразличен итог выборов в США, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он объяснил, что политика страны в отношении России в любом случае не изменится.

«Во время всех последних выборов в США мы слышали, что Россия оказывает на них какое-то давление. Также прекрасно знаем о скандале, который пытаются раздувать демократы относительно канала Russia Today, который, якобы, влияет на американских избирателей, — напомнил Чепа. — И [президент России Владимир] Путин, я думаю, сделал такое заявление (о фаворите на выборах в США — прим. «Ленты.ру») как раз на фоне того, что нас постоянно обвиняют в попытках вмешательства. Но нам все равно, какой в США будет президент».

По словам политика, внешняя политика США, отношения страны с Россией мало изменятся от прихода того или иного главы государства. Потому Москва будет одинаково работать с любым новым президентом Штатов.

«Было смешно наблюдать, как президент США Джо Байден путает фамилии подчиненных, даты, страны и так далее. Но Россия с ним работала. Так же будет работать и с Харрис, которая делала все для того, чтобы развязанный ее страной украинский конфликт не прекращался. Но Россия не поддерживает ее так же, как не поддерживает экс-президента США Дональда Трампа — при любой власти политика относительно России сильно не поменяется», — заключил депутат.

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Ранее Путин напомнил, что Байден вышел из президентской гонки, однако рекомендовал всем своим сторонникам поддержать Харрис, ставшую новым кандидатом на пост президента от Демократической партии США. По словам Путина, в связи с этим Россия будет «поддерживать» ее.

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