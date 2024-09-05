В Госдуме высказались о фаворите России на выборах в США

Депутат Чепа: Россия не поддерживает ни Харрис, ни Трампа

Москве безразличен итог выборов в США, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он объяснил, что политика страны в отношении России в любом случае не изменится.

«Во время всех последних выборов в США мы слышали, что Россия оказывает на них какое-то давление. Также прекрасно знаем о скандале, который пытаются раздувать демократы относительно канала Russia Today, который, якобы, влияет на американских избирателей, — напомнил Чепа. — И [президент России Владимир] Путин, я думаю, сделал такое заявление (о фаворите на выборах в США — прим. «Ленты.ру») как раз на фоне того, что нас постоянно обвиняют в попытках вмешательства. Но нам все равно, какой в США будет президент».

По словам политика, внешняя политика США, отношения страны с Россией мало изменятся от прихода того или иного главы государства. Потому Москва будет одинаково работать с любым новым президентом Штатов.

«Было смешно наблюдать, как президент США Джо Байден путает фамилии подчиненных, даты, страны и так далее. Но Россия с ним работала. Так же будет работать и с Харрис, которая делала все для того, чтобы развязанный ее страной украинский конфликт не прекращался. Но Россия не поддерживает ее так же, как не поддерживает экс-президента США Дональда Трампа — при любой власти политика относительно России сильно не поменяется», — заключил депутат.

Ранее Путин напомнил, что Байден вышел из президентской гонки, однако рекомендовал всем своим сторонникам поддержать Харрис, ставшую новым кандидатом на пост президента от Демократической партии США. По словам Путина, в связи с этим Россия будет «поддерживать» ее.