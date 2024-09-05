В России оценили устанавливаемый на корабли «Тор»

Бижев: ЗРК «Тор» хорошо зарекомендовал себя в ходе СВО

Зенитные ракетные комплексы малой дальности семейства «Тор», которые начали устанавливать на российские корабли, хорошо зарекомендовали себя в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил экс-замглавкома Военно-воздушных сил по вопросам Объединенной системы противовоздушной обороны СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев в беседе с «Известиями».

«Зенитные комплексы "Тор" зарекомендовали себя в специальной военной операции на высшем уровне, бьют все летательные аппараты. Поэтому безопасность корабля возрастет», — сказал он.

Бижев подчеркнул, что «Тор» эффективно перехватывает маловысотные и маневренные скоростные цели. Комплекс способен сбивать цели на малых и средних высотах.

В августе в зоне СВО заметили комплекс «Тор-М2» с комплектом дополнительной защиты. Дополнительные бронелисты могут повысить защищенность машины от осколков и поражающих элементов ракет.

В июне заместитель гендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Вячеслав Дзиркалн сообщил, что разработку морской версии ЗРК «Тор-М2КМ» могут завершить к концу 2024 года.