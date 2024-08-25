Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:11, 25 августа 2024Наука и техника

Российский «Тор» получил дополнительную броню

В зоне СВО заметили комплекс «Тор-М2» с дополнительной защитой

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Тор-М2» получили дополнительную броню. Машину с комплектом дополнительной защиты заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО), пишет Telegram-канал «Уголок Ситха».

Канал обратил внимание на фотографию боевой машины ЗРК. Корпус и блок зенитных ракет «Тор-М2» прикрыли бронелистами, которые крепят к машине болтами. Дополнительная броня может повысить защищенность машины от осколков и поражающих элементов ракет.

Боевая машина комплекса «Тор-М2» несет зенитные ракеты 9М338, которые стартуют вертикально. Гусеничный ЗРК развивает скорость до 65 километров в час по дорогам с твердым покрытием.

Материалы по теме:
«Их крайне сложно сбить. Практически невозможно» В России увеличивают производство супербомб. Как они меняют ход СВО?
«Их крайне сложно сбить. Практически невозможно»В России увеличивают производство супербомб. Как они меняют ход СВО?
27 марта 2024
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника. Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника.Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
13 августа 2024

В феврале генеральный директор Ижевского электромеханического завода «Купол» Фанил Зиятдинов сообщил о начале процесса глубокой модернизации ЗРК семейства «Тор». По его словам, перспективный комплекс будет отличаться от существующих модификаций больше, чем «Тор-М2» от «Тор-М1».

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа

      В Германии раскритиковали Столтенберга за слова об Украине

      Названа главная претензия властей ЕС к Telegram

      Курс криптовалюты Toncoin рухнул на фоне ареста Дурова

      Российский «Тор» получил дополнительную броню

      Назван максимальный срок по делу Дурова

      Статус Дурова во Франции раскрыли

      Стала известна причина ареста Дурова

      Американский штат впервые за 13 лет проведет смертную казнь

      Дурова поместили под стражу во Франции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше