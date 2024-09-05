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20:55, 5 сентября 2024Моя страна

В Туле покажут гаджеты Льва Толстого

В Туле покажут вечное перо и карандаш с электрической заточкой Льва Толстого

Фото: РИА Новости

В Туле покажут гаджеты русского писателя Льва Толстого. Соответствующую информацию публикует журнал «Родина».

По данным издания, культурно-выставочный комплекс «Л.Н.Т.» совместно с музеем-усадьбой «Ясная Поляна» открывает выставку, которая будет посвящена 300-летию со дня основания Российской академии наук. На ней посетители увидят 20 уникальных предметов из повседневной жизни Толстого.

Так, в список войдут вечное перо, машинка для заточки карандашей, карандаш с электрической заточкой и прорезиненные боты. Отмечается, что данные вещи отражали интерес писателя к техническому прогрессу конца XIX — начала XX веков.

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Помимо этого, посетители также смогут увидеть велосипедную сумку, насос и ключ, которые принадлежали писателю. Среди прочего, будет представлен фонограф американского изобретателя Томаса Эдисона.

По словам директора музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерины Толстой, писатель значительно опередил свое время, активно используя все технические новинки и радуясь им.

Ранее в сентябре в Великом Новгороде нашли печать князя Владимира Мономаха. Руководителя центра археологических исследований музея Ольга Тарабардина рассказала, что в текущем сезоне специалисты нашли более 30 разных печатей.

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      Екатерина Ештокина
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