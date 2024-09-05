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21:51, 5 сентября 2024Экономика

Звезда фильма «Экипаж» пригрозил Финляндии танками после сообщений об изъятии квартиры

Актер Пашутин пригрозил Финляндии танками после сообщений об изъятии квартиры
Александр Пашутин

Александр Пашутин. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press

Народный артист РФ Александр Пашутин прокомментировал сообщения о том, что финские власти могут лишить его недвижимости в стране из-за неуплаты коммунальных платежей. Артиста цитирует издание aif.ru.

Звезда фильма «Экипаж» назвал сложности с финским жильем несущественными и в шутку пригрозил стране танками.

«У нас друзей нет, все — враги. А по поводу Финляндии… Они что, хотят, чтобы мы на танках туда пришли? Они идиоты», — отметил Пашутин.

При этом артист выразил уверенность, что для него все закончится хорошо. По словам Пашутина, раньше в курортный город Пункахарью, где у него есть квартира, ездили русские, а европейцам такой отдых не нужен. При этом финны всегда были к нему доброжелательны. Актер признался, что в свое время решил купить недвижимость в стране из-за дешевизны.

В четверг, 5 сентября, стало известно, что несколько известных российских актеров лишились недвижимости в Финляндии. Помимо Лидии Федосеевой-Шукшиной, якобы из-за долгов по коммунальным платежам пострадали Елена Кондулайнен и Александр Пашутин.

Позже стало известно, что Федосеева-Шукшина оказалась не против, чтобы у нее отобрали это жилье. Квартиру ей подарила поклонница из Финляндии. Однако обслуживание зарубежной недвижимости оказалось дорогим. При этом само жилье стоит недорого, но за несколько лет его содержания по счетам можно заплатить сумму, в несколько раз превышающую стоимость квартиры.

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      Марина Совина
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