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19:50, 6 сентября 2024Силовые структуры

Бывший подчиненный арестованного заместителя Шойгу умер при загадочных обстоятельствах. На его теле нашли следы инъекции

«ВЧК-ОГПУ»: на теле генерала Хандаева нашли след от неизвестной инъекции

Фото: Военно-строительная компания

Появились подробности смерти главы управления госэкспертизы Минобороны России генерал-полковника Магомеда Хандаева, подчиненного бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Обстоятельства произошедшего раскрыл Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» (включен Минюстом в реестр иностранных агентов).

По данным источника, на теле генерала якобы нашли следы неизвестной инъекции. Также, как утверждает издание, 6-7 июля Хандаева отвез на дачу в Московской области его родственник. «А уже 8 июля он был найден там же на скамейке без признаков жизни. Причина смерти официально не разглашалась, но "ВЧК-ОГПУ" стало известно, что в задней части левого предплечья у него был обнаружен след от неизвестной инъекции», — говорится в публикации.

Хандаев находился в прямом подчинении у Иванова, был допрошен следствием в качестве свидетеля по делу и в СИЗО не находился. Похороны прошли в его родном селе Гента Шамильского района Дагестана. На них присутствовали его близкие, друзья и коллеги. Отмечается, что в документах о смерти след от инъекции никак не отражен.

Магомед Хандаев и Тимур Иванов

Магомед Хандаев и Тимур Иванов

Фото: Военно-строительная компания

В тот же день умер еще один партнер Тимура Иванова

12 июля стало известно о смерти в столичном СИЗО-4 «Медведь» 52-летнего российского бизнесмена Игоря Котельникова, обвинявшегося в даче взяток высшим должностным чинам Минобороны. Как сообщает источник, Котельников вместе с Хандаевым должны были дать показания против экс-замминистра обороны Иванова.

Смерть Котельникова связали с условиями содержания в карцере. По словам члена Совета по правам человека Евы Меркачевой, официальной причиной стала остановка сердца. ЧП произошло в карцере пятого корпуса в понедельник, однако информация о случившемся поступила только в пятницу, 12 июля. Отмечается, что официально ФСИН так и не подтвердила случившееся.

«Карцеры в СИЗО-4 — самые плохие. И практика помещения туда людей иногда по странным основаниям — плохая. Это говорю из опыта проверок СИЗО-4», — заявила член Совета по правам человека.

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Тимур Иванов был задержан за взятки

Замминистра обороны вменяют взятку в 1,185 миллиарда рублей. Изначально ему вменяли взятку в 1,125 миллиарда рублей.

По версии следствия, Иванов и другие фигуранты, действуя в составе организованной группы, с 24 октября 2018 года по 31 декабря 2023 года получили от соучредителя и представителей ООО «Олимпситистрой» взятку в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера.

Иванов был задержан на рабочем месте и арестован в конце апреля. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Позже он заявил об оставлении должности.

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      Маргарита Миронова
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