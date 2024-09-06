Захарова заявила о дебилизации спорта

Захарова о развитии мирового спорта: это уже не политизация, а дебилизация

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о перспективах развития мирового спорта. Ее слова приводит РИА Новости.

«Это уже не политизация, а дебилизация спорта, когда гендеры — люди, которые раньше были мужчинами, стали идентифицировать себя как женщины и идут в женские виды спорта. Спорт от этого страдает и уничтожается», — заявила Захарова. Она выразила надежду, что охватившее планету безумие пройдет.

Захарова призвала ставящих над собой эксперименты людей не разрушать мировой спорт, который они не создавали. «Уверена, это пройдет, потому что уже раздаются здравые голоса. Хотелось бы, чтобы за это время было нанесено как можно меньше ущерба. То, что сейчас творилось на Олимпиаде в Париже, все видели. Очнулись даже те, кто был абсолютным скептиком», — заключила политик.

На Олимпийских играх — 2024 в Париже разгорелся скандал. Победительницей соревнований в женском боксе стала провалившая гендерный тест алжирская боксерша Иман Хелиф.