Грузия разгромила Чехию в матче Лиги наций УЕФА

Грузия со счетом 4:0 разгромила Чехию в матче Лиги наций УЕФА

Сборная Грузии по футболу на своем поле разгромила Чехию в матче первого тура Лиги наций УЕФА в группе 1 дивизиона B. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 7 сентября, и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Хвича Кварацхелия, Георгий Чакветадзе, Жорж Микаутадзе и Георгий Кочорашвили. У чехов забитый мяч на счету Лукаша Калваха.

В группе 1 дивизиона B Лиги наций, помимо Грузии и Чехии, также выступают Украина и Албания. Они проведут встречу позднее 7 сентября.

Грузия играла с Чехией на групповом этапе Евро-2024. Та встреча завершилась вничью со счетом 1:1.