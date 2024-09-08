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17:32, 8 сентября 2024Спорт

Фанаты «Зенита» оскорбили Соболева

Фанаты «Зенита» скандировали оскорбления в адрес новичка клуба Соболева

Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Globallookpress.com

Фанаты «Зенита» скандировали оскорбления в адрес новичка петербургского клуба Александра Соболева. Об этом сообщает Telegram-канал Ultras Action.

Болельщики на трибунах выкрикивали оскорбительные высказывания о нападающем во время матча «Зенита-2» против «Знамени Труда» в рамках Второй лиги Б.

Ранее на переход Соболева отреагировало объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона». «"Зенит" — это наша любовь, это наши мечты и имя, которые, без сомнения, останутся, когда пройдет темное время подлости. Все эти люди однажды уйдут, как это делали и те, кто был до них. История идет по спирали», — заявили они.

О подписании контракта с 27-летним Соболевым руководство «Зенита» объявило 30 августа. Сумма трансфера оценивается в 10 миллионов евро.

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      Дарья Коршунова
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