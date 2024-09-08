Поездку сборной России на матч во Вьетнам раскритиковали

Пономарев заявил, что России не стоило даже выезжать на игру с Вьетнамом

Защитник сборной СССР по футболу Владимир Пономарев раскритиковал проведение матча национальной команды против Вьетнама. Его слова приводит РИА Новости.

По его мнению, футбольное руководство допустило ошибку и России на игру с Вьетнамом не стоило даже выезжать. «Только время потеряли и тренировочный процесс, наверное, испортили. Нужно было играть в России, где-нибудь в небольшом городке, собрать команды первой, второй и молодежной сборных», — заявил он.

Ранее комментатор Геннадий Орлов назвал матч во Вьетнаме пыткой для россиян. Он отметил, что лучшей идеей было сыграть сборной России против сборной легионеров Российской премьер-лиги (РПЛ).

5 сентября сборная России сыграла в Ханое против Вьетнама. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. 7 сентября там же должен был состояться матч Россия — Таиланд, однако его отменили из-за тайфуна.