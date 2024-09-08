Проваливший допинг-тесты теннисист выиграл US Open

Первая ракетка мира Янник Синнер выиграл US Open

Итальянский теннисист и первая ракетка мира Янник Синнер выиграл Открытый чемпионат США (US Open). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале турнира Синнер обыграл американца Тейлора Фрица. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 7:5 в пользу итальянца. Спортсмены провели на корте 2 часа 16 минут.

Ранее Синнер провалил два допинг-теста, но избежал дисквалификации. Проба спортсмена от 10 марта показала наличие метаболита клостебола в низких концентрациях. Этот же препарат был обнаружен в другой пробе через восемь дней. Итальянец объяснил, что вещество попало в его организм из-за члена команды, который обрабатывал ему рану спреем, являющимся безрецептурным в Италии.

23-летний Синнер второй раз в карьере победил на турнире «Большого шлема». Ранее в 2024 году он выиграл Открытый чемпионат Австралии.