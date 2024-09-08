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11:04, 8 сентября 2024Спорт

Сборная России вернулась из Вьетнама

Сборная России по футболу прилетела из Вьетнама в Москву

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Сборная России по футболу прилетела из Вьетнама в Москву. Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщается в Telegram-канале национальной команды.

«Мы приземлились дома», — написали представители сборной. Команда Валерия Карпина вылетела домой раньше запланированного 8 сентября.

5 сентября на стадионе «Ми Динь» в Ханое сборная России провела товарищеский матч против Вьетнама. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Мячи забили Далер Кузяев и Тамерлан Мусаев, вьетнамцы отправили в свои ворота автогол.

7 сентября на той же арене было запланировано проведение матча Россия — Таиланд. Однако утром того же дня игра была отменена из-за обрушившегося на Вьетнам и соседние страны тайфуна «Яги».

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      Андрей Стрельцов
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