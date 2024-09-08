В ПКР рассказали об отношении к российским паралимпийцам в Париже

Рожков: к российским паралимпийцам в Париже все относились очень доброжелательно

В Паралимпийском комитете России (ПКР) рассказали об отношении к российским паралимпийцам на Играх в Париже. Слова главы ПКР Павла Рожкова приводит РИА Новости.

«На Паралимпийских играх все к нам относились очень доброжелательно: и зрители, и судьи, и спортсмены, и организаторы, которые создавали максимально благоприятные условия для нашего проживания и выступления», — заявил Рожков. Он также добавил, что трибуны приветствовали отечественных спортсменов и поддерживали их.

Функционер отметил, что провокаций в адрес российских спортсменов не было. По словам Рожкова, инцидент с оскорблениями украинцем Александром Литвиненко россиянина Евгения Торсунова был вызван эмоциями первого.

На Играх в Париже российские паралимпийцы завоевали 64 награды: 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые. Выступавшая под нейтральным флагом команда заняла восьмое место в медальном зачете.