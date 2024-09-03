Украинский паралимпиец Александр Литвиненко оскорбительно высказался о россиянине Евгении Торсунове, который завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Париже в пряжках в длину.
Литвиненко, который взял бронзу в этой же дисциплине, назвал российского чемпиона «недоразумением», добавив, что россияне «никакие не нейтральные».
Украинец обиделся на себя из-за того, что уступил золото россиянину
Евгений Торсунов накануне, 2 сентября, завоевал золото Паралимпиады-2024 в прыжках в длину в классе T36 (спортсмены с нарушениями координации). Он победил с результатом 5,83 метра и установил рекорд Паралимпийских игр. Для 34‑летнего спортсмена эта золотая медаль стала второй в карьере. Он также одержал победу на Играх в Токио в 2021-м.
Второе место занял бразилец Асер Рамос, третье — украинец Литвиненко (5,76 метра). После соревнований он высказался, что очень доволен своей первой медалью Паралимпиады.
Мне 34 года, вторая Паралимпиада — может, последняя. Поэтому эта медаль для меня важна. Но немного скребет на душе, потому что я проиграл этому недоразумению. Поэтому у меня есть обида — не на кого-то, а на себя
Паралимпиец отметил, что хоть это и самая важная и тяжелая медаль в его жизни, он бы без раздумий ее отдал, чтобы еще раз увидеть некоего пропавшего без вести друга. Подробности о нем он не привел.
Литвиненко таже сделал выпад в сторону россиян, выступающих на Паралимпийских играх в нейтральном статусе. «Февраль-март я провел в подвале, нормально не спал, не мог тренироваться. А они себе тренировались спокойно, веселятся, улыбаются. Они никакие не "нейтральные", они все приедут домой и будут поддерживать войну, фотографироваться с героями "СВО", депутатами», — высказался украинец.
На церемонии награждения он отказался от совместного фото с россиянином и бразильцем Рамосом, встав в стороне от них на пьедестале.
Ранее украинский пловец отказался от фотографии с россиянином на Играх
Украинский пловец Александр Комаров отказался от совместной фотографии с соперником из России Кириллом Пульвером на пьедестале почета на Паралимпиаде 2024 года в Париже.
Россиянин взял серебро на дистанции 200 метров вольным стилем в классе S5, украинец завоевал бронзу. Победу одержал итальянец Франческо Боччардо. Во время награждения было сделано традиционное совместное фото. На нем Пульвер находился рядом с представителем Италии, а Комаров расположился от них на некотором расстоянии.
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