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15:17, 3 сентября 2024Спорт

Украинский спортсмен назвал российского паралимпийца недоразумением. Тот завоевал золото с рекордом Игр

Паралимпиец с Украины Литвиненко уступил золото и оскорбил россиянина Торсунова

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Украинский паралимпиец Александр Литвиненко оскорбительно высказался о россиянине Евгении Торсунове, который завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Париже в пряжках в длину.

Литвиненко, который взял бронзу в этой же дисциплине, назвал российского чемпиона «недоразумением», добавив, что россияне «никакие не нейтральные».

Украинец обиделся на себя из-за того, что уступил золото россиянину

Евгений Торсунов накануне, 2 сентября, завоевал золото Паралимпиады-2024 в прыжках в длину в классе T36 (спортсмены с нарушениями координации). Он победил с результатом 5,83 метра и установил рекорд Паралимпийских игр. Для 34‑летнего спортсмена эта золотая медаль стала второй в карьере. Он также одержал победу на Играх в Токио в 2021-м.

Евгений Торсунов, нейтральный спортсмен-паралимпиец, в финале состязаний T36 по легкой атлетике. Париж, Паралимпийские игры 2024, Сен-Дени, Франция, 2 сентября 2024 года

Евгений Торсунов, нейтральный спортсмен-паралимпиец, в финале состязаний T36 по легкой атлетике. Париж, Паралимпийские игры 2024, Сен-Дени, Франция, 2 сентября 2024 года

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Второе место занял бразилец Асер Рамос, третье — украинец Литвиненко (5,76 метра). После соревнований он высказался, что очень доволен своей первой медалью Паралимпиады.

Мне 34 года, вторая Паралимпиада — может, последняя. Поэтому эта медаль для меня важна. Но немного скребет на душе, потому что я проиграл этому недоразумению. Поэтому у меня есть обида — не на кого-то, а на себя

Александр Литвиненко прыгун в длину

Паралимпиец отметил, что хоть это и самая важная и тяжелая медаль в его жизни, он бы без раздумий ее отдал, чтобы еще раз увидеть некоего пропавшего без вести друга. Подробности о нем он не привел.

Литвиненко таже сделал выпад в сторону россиян, выступающих на Паралимпийских играх в нейтральном статусе. «Февраль-март я провел в подвале, нормально не спал, не мог тренироваться. А они себе тренировались спокойно, веселятся, улыбаются. Они никакие не "нейтральные", они все приедут домой и будут поддерживать войну, фотографироваться с героями "СВО", депутатами», — высказался украинец.

На церемонии награждения он отказался от совместного фото с россиянином и бразильцем Рамосом, встав в стороне от них на пьедестале.

Золотой призер Паралимпиады легкоатлет Евгений Торсунов празднует победу на пьедестале почета вместе с серебряным призером Асером Матеусом Алмейдой Рамосом из Бразилии. В стороне — бронзовый призер Паралимпиады украинец Александр Литвиненко. Париж, Паралимпийские игры 2024, Сен-Дени, Франция, 2 сентября 2024 года

Золотой призер Паралимпиады легкоатлет Евгений Торсунов празднует победу на пьедестале почета вместе с серебряным призером Асером Матеусом Алмейдой Рамосом из Бразилии. В стороне — бронзовый призер Паралимпиады украинец Александр Литвиненко. Париж, Паралимпийские игры 2024, Сен-Дени, Франция, 2 сентября 2024 года

Фото: Thomas Mukoya / Reuters

Ранее украинский пловец отказался от фотографии с россиянином на Играх

Украинский пловец Александр Комаров отказался от совместной фотографии с соперником из России Кириллом Пульвером на пьедестале почета на Паралимпиаде 2024 года в Париже.

Россиянин взял серебро на дистанции 200 метров вольным стилем в классе S5, украинец завоевал бронзу. Победу одержал итальянец Франческо Боччардо. Во время награждения было сделано традиционное совместное фото. На нем Пульвер находился рядом с представителем Италии, а Комаров расположился от них на некотором расстоянии.

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