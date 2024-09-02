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22:12, 2 сентября 2024Спорт

Россиянин завоевал золото Паралимпиады-2024 в прыжках в длину с рекордом Игр

Прыгун Торсунов победил на Паралимпиаде-2024 в прыжках в длину с рекордом Игр
Евгений Торсунов

Евгений Торсунов. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Российский легкоатлет Евгений Торсунов завоевал золото Паралимпиады-2024 в прыжках в длину в классе T36 (спортсмены с нарушениями координации). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Торсунов победил с результатом 5,83 метра и установил рекорд Игр. Второе место занял бразилец Асер Рамос (5,76 метра). Замкнул тройку призеров украинец Александр Литвиненко (5,76 метра).

Для 34‑летнего Торсуново золотая медаль Паралимпиады стала второй в карьере. Он также одержал победу на Играх в Токио в 2021-м.

Паралимпиада стартовала в Париже 28 августа и завершится 8 сентября. Россияне допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.

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