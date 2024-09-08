В России обратили внимание на рискованный поступок Илона Маска

Сенатор Пушков предрек цензуру Маска в случае победы Харрис на выборах в США

В случае победы кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис на выборах в Соединенных Штатах Америки, первым, кто подвергнется цензуре, станет американский миллиардер Илон Маск. Такое мнение выразил председатель комиссии Совфеда России по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Бизнесмен опубликовал на своей странице в соцсети X карикатуру, на которой человек в костюме снимает с руки куклу нынешнего президента США Джо Байдена и бросает ее в урну. На ее место он надевает куклу в виде Камалы Харрис, которую Маск назвал марионеткой.

«Маск идет ва-банк: экс-прокурор Харрис уже заявляла, что, в случае прихода к власти, подвергнет цензуре «дезинформацию и призывы к ненависти». Можно не сомневаться, что первым, кого она подвергнет цензуре, если станет президентом, будет Маск с его социальной платформой, которую ненавидят демократы и все противники Трампа», — прокомментировал сенатор рискованный поступок бизнесмена.

Ранее сенатор Пушков обратился к Илону Маску после задержания основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Он заявил, что либеральная диктатура не терпит одиночек, играющих не по ее правилам.