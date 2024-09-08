Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:34, 8 сентября 2024Россия

В России обратили внимание на рискованный поступок Илона Маска

Сенатор Пушков предрек цензуру Маска в случае победы Харрис на выборах в США

Фото: David Swanson / File Photo / Reuters

В случае победы кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис на выборах в Соединенных Штатах Америки, первым, кто подвергнется цензуре, станет американский миллиардер Илон Маск. Такое мнение выразил председатель комиссии Совфеда России по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Бизнесмен опубликовал на своей странице в соцсети X карикатуру, на которой человек в костюме снимает с руки куклу нынешнего президента США Джо Байдена и бросает ее в урну. На ее место он надевает куклу в виде Камалы Харрис, которую Маск назвал марионеткой.

«Маск идет ва-банк: экс-прокурор Харрис уже заявляла, что, в случае прихода к власти, подвергнет цензуре «дезинформацию и призывы к ненависти». Можно не сомневаться, что первым, кого она подвергнет цензуре, если станет президентом, будет Маск с его социальной платформой, которую ненавидят демократы и все противники Трампа», — прокомментировал сенатор рискованный поступок бизнесмена.

Ранее сенатор Пушков обратился к Илону Маску после задержания основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Он заявил, что либеральная диктатура не терпит одиночек, играющих не по ее правилам.

Читайте!
Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      В России начался основной день трехдневных выборов

      В США рассказали о планах Байдена до отставки

      В Турции рассказали о двойных стандартах ЕС

      В Британии обнаружили массовое захоронение сотен маленьких детей

      В швейцарском клубе заинтересовались российским футболистом

      Хуситы сбили восьмой разведывательный американский беспилотник

      Сборная России по футболу вылетела из Вьетнама

      На Украине заявили об окружении ВСУ в Донбассе

      В России обратили внимание на рискованный поступок Илона Маска

      Массовая драка в Краснодарском крае попала на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше