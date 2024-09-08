ВС России ударили по расположению ВСУ в гостинице в ДНР

«РВ»: ВС РФ ударили по гостинице под Краматорском, где размещались военные ВСУ

Российская армия нанесла удар ракетой «Искандер» по гостинице «Зоря» под Краматорском в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (РВ).

Утверждается, что в данной гостинице находилось расположение военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Здание находилось в населенном пункте Николаевка.

На место происшествия прибыло большое количество машин скорой помощи. Отдельно подчеркивается, в результате удара мирные жители не пострадали.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России ударили по месту временного расположения иностранных наемников в рядах ВСУ в Константиновке. Ракетный удар был нанесен из оперативно-тактического комплекса (ОТРК) «Искандер-М», в результате было ликвидировано около 50 французских боевиков.