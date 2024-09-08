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15:35, 8 сентября 2024Мир

Захарова назвала смех Камалы Харрис оказывающим гнетущее воздействие

Захарова назвала смех кандидата в президенты от демократов США Харрис гнетущим

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала оказывающим гнетущее воздействие смех вице-президента США, кандидата на высший государственный пост от демократов Камалы Харрис. Ее слова передает ТАСС.

Комментируя слова президента России Владимира Путина, оценившего смех Харрис как заразительный, дипломат отметила, что существует разница между гнетущим смехом и смехом, наполненным доброй энергетикой. «Есть смех заразительный, который действительно наполнен какой-то доброй энергетикой, а есть смех, который становится уже признаком чего-то нехорошего, такой гнетущий. Думаю, в этом контексте и было сказано», — объяснила Захарова.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вице-президент США, кандидат на пост президента от Демократической партии Камала Харрис заразительно смеется, что указывает на то, что у нее все хорошо.

После этих слов президента официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал всех полюбить смех Камалы Харрис. По его мнению, от российского лидера все «ждали сигнала», чтобы выразить симпатии смеху кандидата в президенты США от Демократической партии.

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      Наталья Обрядина
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