Лавров встретился с главой МИД Индии в Саудовской Аравии

Лавров встретился с главой МИД Индии Джайшанкаром в Саудовской Аравии

Глава МИД России Сергей Лавров встретился в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде встречу со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Разговор двух глав дипломатических ведомств составил не более двух минут. После беседы Лавров направился на встречу с главой МИД Бразилии Мауро Виейрой.

Ранее в ходе встречи с генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасемом Мохамедом аль-Будейви Лавров заявил, что завершение и окончательное урегулирование конфликта Израиля и Палестины является условием стабильности в регионе Ближнего Востока. Он также подчеркнул, что нынешний конфликт Израиля с палестинским радикальным движением ХАМАС приобрел «беспрецедентные, катастрофические масштабы».