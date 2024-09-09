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16:28, 9 сентября 2024Мир

Лавров заявил о единой со странами Персидского залива позиции по Палестине

Лавров: РФ и страны Персидского залива — за реализацию решения ООН по Палестине

Фото: Evgenia Novozhenina / Pool / Reuters

Россия и страны Персидского залива выступают за реализацию решения ООН о создании независимого, суверенного палестинского государства и начало переговоров по данному процессу. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе своего визита в Эр-Рияд, передает корреспондент «Ленты.ру».

«У нас [России и стран региона] единая позиция о необходимости срочного прекращения огня и решения гуманитарных задач. И начала серьезной практической работы по реализации решения ООН о создании палестинского государства, которое будет в мире и безопасности сосуществовать с Израилем», — рассказал дипломат.

Лавров также добавил, что Россия обсудила целый ряд вопросов безопасности на Ближнем Востоке. В частности, речь идет о ситуации в Красном море и Ливии.

Ранее в ходе встречи с генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасемом Мохамедом аль-Будейви Лавров подчеркнул, что завершение и окончательное урегулирование конфликта Израиля и Палестины является условием стабильности в регионе Ближнего Востока. Он отметил, что нынешний конфликт Израиля с палестинским радикальным движением ХАМАС приобрел «беспрецедентные, катастрофические масштабы».

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      Максим Габриелян
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