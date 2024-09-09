Названа увеличивающая риск болезни Альцгеймера вредная привычка

The Sun: привычка ковырять в носу может привести к болезни Альцгеймера

Ковыряние в носу может привести к болезни Альцгеймера. Вредную привычку, увеличивающую риск развития слабоумия, назвало издание The Sun со ссылкой на многочисленные исследования.

В материале утверждается, что привычка ковырять в носу повреждает слизистую, из-за чего упрощается проникновение в кровь бактерий, вирусов и грибков. В результате развивается воспаление, затрагивающее головной мозг. С возрастом это может привести к повреждению клеток мозга и манифесту деменции, в частности болезни Альцгеймера. В связи с этим людям, которые не могут избавиться от этой вредной привычки, необходимо как можно чаще мыть руки.

В то же время ученые обращают внимание, что проникновение бактерий в организм — это лишь одна из множества причин повреждения мозга. Одним из основных провокаторов болезни Альцгеймера все же являются бета-амилоидные пептиды и тау-белок, которые, накапливаясь, вызывают прогрессирующую гибель нейронов в мозге.

Также частичную роль в развитии слабоумия могут играть нейровоспаления мозга из-за травм и инфекций, уточнило издание.

Ранее эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова назвала способ снизить риск развития деменции. В частности, она посоветовала принимать рыбий жир.