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13:32, 9 сентября 2024Из жизни

Объяснено поведение растерзавших десять человек волков-людоедов

В Индии участившиеся нападения волков-людоедов объяснили бешенством и медоедами

Фото: Mangesh Dave / Unsplash

Власти индийского штата Уттар-Прадеш, где уже несколько месяцев орудует стая волков-людоедов, рассматривают несколько причин участившихся нападений на людей. Об этом сообщает индийская газета The Economic Times.

«Такое агрессивное поведение волков — это ненормально», — заявил представитель департамента лесного хозяйства. Нападения на людей в округе Бахрайч начались весной, а с 17 июля звери растерзали по меньшей мере десять человек, десятки получили ранения. В начале сентября власти штата впервые за 50 лет разрешили стрелять волков на месте. Сотрудники департамента лесного хозяйства ищут хищников при помощи дронов, в округ направлены девять стрелков, но нападения продолжаются.

По одной из версий, агрессивность волков можно объяснить распространяющимся бешенством. При этом у четырех хищников, которых успели поймать, этот вирус пока не выявлен. В лесном ведомстве также не исключают, что нападения совершали не только волки. На это указывает нехарактерная для этих животных тактика, которую выдают особенности повреждений некоторых тел. Их могли нанести не волки, а медоеды.

Медоеды — относительно небольшие, но свирепые хищники, родственные барсукам, выдрам и куницам. В Индии известны случаи, когда они раскапывали могилы и пожирали человеческие останки. О нападениях медоедов на людей в Индии до сих пор не сообщалось, однако подобные слухи ходили в Ираке: в 2007 году жители Басры утверждали, что в окрестностях города завелись медоеды, приученные к человечине.

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Третья версия, которую рассматривают в департаменте лесного хозяйства, объясняет поведение волков местью. При съемке с воздуха в стае насчитали шесть особей, причем один из них — возможно, вожак — заметно хромал. Если он получил травму после встречи с людьми, это могло дать стае мотив для нападений.

Похожую гипотезу ранее высказывал высокопоставленный чиновник департамента лесного хозяйства Санджай Патхак. В интервью India Today он упомянул, что в начале года жители Бахрайча видели волчье логово примерно в двух километрах от полей, где позднее происходили многие нападения. По словам Патхака, ни один волчонок в логове не выжил, и волки по какой-то причине винят в этом людей.

Патхак напомнил об аналогичном случае, произошедшем в Уттар-Прадеше в 1996 году. Тогда в результате нападений волков-людоедов тоже пострадали десятки людей. После расследования выяснилось, что перед этим фермеры нашли и уничтожили логово с выводком волчат.

Ранее индийский эколог Яндвендрадев Викрамсинх Джала сравнил ситуацию в Бахрайче с событиями, которые ему довелось наблюдать 28 лет назад. В 1996 году он шел по следу другой стаи волков-людоедов, орудовавшей в тех же местах. В тот раз хищников долго не удавалось остановить, и они успели растерзать около трех десятков детей.

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      Олег Парамонов
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