Волки стали людоедами и растерзали десять человек ради мести за своих детенышей

India Today: волки-людоеды в Индии мстят людям за погибших детенышей

Причиной появления волков-людоедов в индийском штате Уттар-Прадеш может быть месть, считает высокопоставленный чиновник департамента лесного хозяйства Санджай Патхак. Об этом сообщает издание India Today.

Стая азиатских волков с весны держит в страхе жителей округа Бахрайч. Нападения начались в марте, но в последние недели ситуация приняла катастрофический оборот. С 17 июля волки растерзали десять человек, более 50 получили ранения. Власти штата Уттар-Прадеш впервые за 50 лет разрешили стрелять волков на месте.

По мнению Патхака, волки могут мстить за потерянных детенышей. По его словам, в начале года жители Бахрайча видели волчье логово примерно в двух километрах от полей сахарного тростника, в окрестностях которого позднее происходили многие нападения. Однако логово затопила разлившаяся река. Ни один волчонок не выжил, и волки по какой-то причине винят в этом людей.

Волки склонны к мести. Если кто-то причинит вред их дому или их детенышам, они отыграются на людях Санджай Патхак

Патхак напомнил об аналогичном случае, произошедшем в Уттар-Прадеше в 1996 году. Тогда в результате нападений волков-людоедов тоже пострадали десятки людей. После расследования выяснилось, что перед этим фермеры нашли и уничтожили логово с выводком волчат.

За первые дни сентября стая волков, ранее растерзавшая девять человек, совершила еще несколько нападений. В результате пострадали два ребенка и три взрослые женщины. В ночь на 1 сентября волки утащили трехлетнюю девочку. Ночью 3 сентября они напали на пятилетнюю девочку, но ее удалось спасти, пишет Hindustan Times.

Ранее индийский эколог Яндвендрадев Викрамсинх Джала сравнил ситуацию в Бахрайче с событиями, которые ему довелось наблюдать 28 лет назад. В 1996 году он шел по следу другой стаи волков-людоедов, орудовавшей в тех же местах. В тот раз хищников долго не удавалось остановить, и они успели растерзать около трех десятков детей.