Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
2:1
2-й период
live
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо М
Сегодня
19:00 (Мск)
Арсенал Т
Россия — Мелбет Первая лига|9-й тур
Торпедо
Сегодня
19:00 (Мск)
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Словения
Сегодня
21:45 (Мск)
Казахстан
Лига наций УЕФА|Лига В. Группа 3. 2-й тур
17:15, 9 сентября 2024Спорт

Переход российского футболиста в зарубежный клуб сорвался

Переход полузащитника «Ростова» Даниила Уткина в турецкий «Хатайспор» сорвался

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Переход полузащитника «Ростова» Даниила Уткина в турецкий «Хатайспор» сорвался. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщает «РБ Спорт».

Российский футболист отправился на медосмотр в зарубежный клуб, после чего стороны были готовы согласовать аренду игрока с правом дальнейшего выкупа. Однако в «Хатайспоре» сменился технический директор, из-за чего сделка не состоялась.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 24-летний хавбек провел пять матчей в составе «Ростова» и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Уткина в 6 миллионов евро.

Ранее 9 сентября бывший игрок московского «Локомотива» Антон Миранчук перешел в швейцарский «Сьон». Российский футболист присоединился к новому клубу на правах свободного агента. Контракт рассчитан на два сезона, до конца июня 2026 года. По информации «Чемпионата», по условиям соглашения годовая зарплата полузащитника составит 1,2 миллиона евро.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Стрельцов
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о бегстве ВСУ из Красногоровки

      В Африке пообещали активнее бороться с опустыниванием

      В российских кулачных боях впервые подерется депутат

      В Британии сообщили о проблемах с обещаннами Украине ракетами

      Россиян предупредили о самых опасных бессимптомных болезнях

      Российский стилист назвал самый модный тренч на осень

      В Казани расправились с полковником-танкистом. Он дружил с начальником Генштаба

      В России допустили появление нового массового направления туризма

      Экс-главу МИД Украины обнаружили с беляшом на вокзале

      По делу об отравлениях на избирательных участках в Петербурге задержали завпроизводством

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше