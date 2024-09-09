Переход российского футболиста в зарубежный клуб сорвался

Переход полузащитника «Ростова» Даниила Уткина в турецкий «Хатайспор» сорвался

Переход полузащитника «Ростова» Даниила Уткина в турецкий «Хатайспор» сорвался. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщает «РБ Спорт».

Российский футболист отправился на медосмотр в зарубежный клуб, после чего стороны были готовы согласовать аренду игрока с правом дальнейшего выкупа. Однако в «Хатайспоре» сменился технический директор, из-за чего сделка не состоялась.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 24-летний хавбек провел пять матчей в составе «Ростова» и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Уткина в 6 миллионов евро.

Ранее 9 сентября бывший игрок московского «Локомотива» Антон Миранчук перешел в швейцарский «Сьон». Российский футболист присоединился к новому клубу на правах свободного агента. Контракт рассчитан на два сезона, до конца июня 2026 года. По информации «Чемпионата», по условиям соглашения годовая зарплата полузащитника составит 1,2 миллиона евро.