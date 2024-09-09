Победа действующих губернаторов и бывшие министры в Госдуме. Как прошли выборы в России?

ЦИК: действующие губернаторы и врио лидируют во всех регионах России

Жители 83 регионов России в единый день голосования (ЕДГ) 8 сентября избирали глав своих субъектов, депутатов законодательных и муниципальных органов власти, а также трех депутатов Госдумы. Об этом сообщает ТАСС.

Подсчет голосов продолжается, официальные результаты будут опубликованы уже на предстоящей неделе. Первые данные свидетельствуют, что убедительные результаты на выборах всех уровней показала партия «Единая Россия», а все действующие губернаторы, шедшие на новый срок, и кандидаты, назначенные президентом Владимиром Путиным врио глав регионов, получили поддержку избирателей.

На довыборах в Госдуму, предварительно, проходят три экс-министра федерального правительства: экс-министр спорта Олег Матыцин в Брянской области, бывший вице-премьер Виктория Абрамченко в Ростовской области и экс-министр энергетики Николай Шульгинов в Хакасии.

Как заявили в Совете по правам человека при президенте РФ, избирательная кампания прошла без нарушений, которые могли бы серьезно повлиять на их результаты.

В пяти российских регионах лидируют действующие губернаторы

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), действующие губернаторы и назначенные врио глав регионов в целом лидируют на выборах.

Так, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко лидирует с результатом 80,79 процента после подсчета 100 процентов голосов. На 18:00 (10:00 по московскому времени) явка в регионе составила 40 процентов.

На выборах главы Хабаровского края после подсчета 98,81 процента голосов побеждает врио губернатора Дмитрий Демешин с результатом 81,01 процента голосов, явка на 18:00 (11:00 по московскому времени) составила 31,09 процента.

На выборах губернатора Забайкальского края побеждает, предварительно, Александр Осипов, который также занимает пост главы региона, — его поддержали 82,32 процента избирателей (после подсчета 98,57 процента) голосов, явка на 18:00 (12:00 по московскому времени) составила 41,15 процента.

После подсчета 99,94 процента голосов избирателей в Кемеровской области побеждает врио главы региона Илья Середюк — за него проголосовали 78,39 процента избирателей при явке 63,54 процента на 18:00 (14:00 по Москве).

В Оренбургской области подсчитано 97,29 процента голосов — предварительно победу одерживает действующий глава региона Денис Паслер, набравший 77,51 процента голосов. На 18:00 (16:00 по Москве) явка составила 50,94 процента.

Явка на ДЭГ оказалась высокой

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что явка на выборы через платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 90 процентов.

В тех 25 регионах, где было дистанционное электронное голосование, по крайней мере там, где уже более или менее подводите итоги, видно, что (…) избиратели (...) осознанно идут на это. В основном они голосуют, 90 процентов — высокая явка Элла Памфилова глава ЦИК России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предварительно поздравил губернаторов и депутатов, одерживающих победу на выборах в ходе Единого дня голосования.

Это такой кредит доверия, который необходимо будет реализовать в самое ближайшее время Дмитрий Медведев зампред Совбеза РФ

Он также отметил, что ДЭГ лучше, чем используемое в США голосование по почте, поскольку «это на самом деле удобно». Медведев назвал этот формат «вполне адекватным, прозрачным».

8 сентября в России проходил Единый день голосования, включающий выборы глав 25 регионов, а также выборы на региональном и муниципальном уровне. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что жалоб на нарушения во время единого дня голосования мало. При этом она подчеркнула, что выборы проходят в экстраординарной ситуации.