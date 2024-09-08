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22:58, 8 сентября 2024Россия

Памфилова указала на высокую явку в ДЭГ

Памфилова: явка на выборы через ДЭГ в 25 регионах составила 90%
Элла Памфилова

Элла Памфилова. Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

Явка на выборы в России через платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 90 процентов. Об этом сообщила на брифинге глава Центризбиркома Элла Памфилова, ее слова приводит ТАСС.

«В тех 25 регионах, где было дистанционное электронное голосование, по крайней мере там, где уже более или менее подводите итоги, видно, что (…) избиратели (...) осознанно идут на это. В основном они голосуют, 90 процентов — высокая явка», — указала Памфилова.

8 сентября в России проходил Единый день голосования, включающий выборы глав 25 регионов, а также выборы на региональном и муниципальном уровне. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что жалоб на нарушения во время единого дня голосования мало. При этом она подчеркнула, что выборы проходят в экстраординарной ситуации.

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      Марина Совина
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