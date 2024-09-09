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07:38, 9 сентября 2024Экономика

Последствия ограничений для российских импортеров со стороны Киргизии оценили

«Ведомости»: ограничение платежей в Киргизии вынудит импортеров менять логистику

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Решение Киргизии ограничить российским импортерам возможности проведения платежей вынудит их менять логистические цепочки. Так последствия реализации американских санкций оценили опрошенные «Ведомостями» эксперты.

В рамках постановления нацбанка Киргизии «Об обеспечении экономической безопасности и поддержании финансовой стабильности» на год запрещают банкам и другим финансовым институтам проводить платежи и расчеты, если товары, работы и услуги следуют из иностранных государств или в иностранные государства без реальной поставки на территорию Киргизии. По словам министра экономики Киргизии Данияра Амангельдиева, эта мера полностью не ограничит трансакции через киргизскую финансовую систему, однако позволит «отсекать сомнительные операции»,

«Это сделано для упорядочения торговых потоков. Это упростит, окажет помощь нашим предпринимателям именно в проведении платежей. У банков будет ясная картина», — пояснил он.

Банки Киргизии активно использовались для оплаты транзита импорта из Китая и других стран. В июле 2023 года комитет нацбезопасности Киргизии на фоне попадания нескольких киргизских компаний в американские санкционные списки пообещал расследовать причастность некоторых компаний к поставкам товаров двойного назначения в Россию.

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По мнению руководителя проектов таможенной практики Taxology Дениса Сидоренкова, решение киргизской стороны может сократить долю «номинальных» покупателей. Ограничения со стороны одного из существенных транзакционных каналов не усложнят оформление документов и обоснование платежей и могут удлинить цепочки оплаты. Киргизия — не транспортный хаб и логистический центр: через территорию страны возможно провозить лишь малоразмерные грузы, добавил руководитель группы по работе с банками юридической компании Amond & Smith Иван Тихоненок.

Как отметила управляющий партнер О2 Consulting Ольга Сорокина, расчеты через Киргизию столкнулись с ограничениями после того, как банки Китая стали запрашивать подтверждение транзита товаров в адрес промежуточных компаний из опасения вторичных санкций. Сейчас, по сути, этот порядок формализовали. Перевозка товаров через Киргизию сопряжена с дополнительными издержками, таможенными и налоговыми расходами, что крайне неэффективно для ряда компаний. Поэтому им придется искать альтернативы в других юрисдикциях или менять формат платежей, например, организовывать расчеты между экспортерами и импортерами внутри России с взаимными зачетами требований, добавила Сорокина.

Председатель правления Айыл-Банка Киргизии Тилек Алимджанов ранее отмечал, что санкции американского Минфина против Московской биржи затруднили работу ряда организаций по всему миру. По его словам, киргизские банки ощутили последствия новых санкций и западные партнеры стремятся оградить их от российского рынка.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что страны Центральной Азии оказались заложниками санкций Запада. Из-за геополитического положения ряд стран «в полной мере» испытал негативные последствия глобального кризиса доверия и эскалации конфликта между Россией и западными странами. Были нарушены традиционные торгово-транспортные цепочки, растет инфляционное давление, сокращаются возможности на мировом рынке капитала, усиливается протекционизм, и появляются все новые барьеры, пожаловался он.

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      Вячеслав Агапов
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