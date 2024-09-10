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13:22, 10 сентября 2024Россия

Алаудинов оскорбил участников драки с чеченцами в Анапе

Командир «Ахмата» Апти Алаудинов оскорбил участников драки с чеченцами в Анапе

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Командир спецназа «Ахмат» и соратник главы Чечни Рамзана Кадырова Апти Алаудинов оскорбил участников драки с чеченцами в Анапе. Видео он опубликовал в Telegram.

Двух мужчин, противостоявших чеченцам, Алаудинов назвал чмошниками. Так же он назвал освещавших ситуацию блогеров. Кроме того, командир «Ахмата» объявил, что участвовавшие в драке чеченцы «пальцем не трогали» женщин.

3 сентября в соцсетях распространилось видео драки с участием нескольких мужчин в Анапе. Тогда сообщалось, что кавказцы устроили конфликт после отказа девушек познакомиться. На выложенных кадрах видно, что один из чеченцев наносит удар пытавшейся прекратить потасовку женщине.

Алаудинов вступился за чеченцев и обвинил в провоцировании драки самих девушек. После этого к Алаудинову обратился военкор Юрий Котенок. Он заявил, что к генералу есть два вопроса.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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