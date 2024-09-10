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04:08, 10 сентября 2024Россия

«Позиция может быть только одна». Военкор задал Алаудинову два вопроса по поводу подравшихся в Анапе чеченцев

Военкор Котенок задал Алаудинову два вопроса по поводу драки с чеченцами в Анапе
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Военкор Юрий Котенок задал командиру спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову два вопроса после того, как тот выступил в защиту участников драки в Анапе. Генерал-майор вступился за уроженцев Чечни, участвовавших в резонансном конфликте.

Два вопроса: есть ли доказательства того, что неудавшихся ухажеров оскорбляли по национальному признаку? К сожалению, было много случаев, когда преступники прикрывались именно этим

Юрий Котенок военкор

Котенок также предложил задуматься о реакции общественности на происшествие в том случае, если бы национальности девушек и мужчин были изменены.

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Военкор призвал действовать по закону

Военкор подчеркнул, что участники драки должны ответить по закону. Он призвал не ориентироваться на эмоции и представить доказательства и обстоятельства происшествия публично.

Что касается позиции по самому инциденту, то она может быть только одна. Нанесение телесных повреждений — это статья, и за это нужно отвечать по закону. И за оскорбления по национальному признаку нужно отвечать по закону

Юрий Котеноквоенкор

Журналист подчеркнул, что в настоящее время заявления о начале конфликта с оскорблений являются лишь словами. Если драка попала на камеру, доказательства следует предъявить общественности, и тогда тот, кто оскорбил чеченцев по национальному признаку, также должен отметить по закону.

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Алаудинов считает, что участников драки арестовали по национальному признаку

9 сентября Алаудинов высказался о конфликте с участием чеченцев, произошедшем в начале месяца в Анапе. По словам соратника Кадырова, участвовавших в драке чеченцев хотят посадить в тюрьму «по требованию сверху». При этом в отношении фигурантов, по его мнению, была избрала мера пресечения в виде заключения под стражу из-за их национальности.

Офицер пояснил, что теперь им грозит до семи лет тюрьмы, несмотря на то, что один из участников потасовки, Зелимхан, является активным помощником бойцам спецоперации на Украине.

Алаудинов заявил, что девушки начали оскорблять его после попытки с ними познакомиться, эту информацию предоставили свидетели. Завязалась словесная перепалка, после чего двое аниматоров напали на Зелимхана, началась драка.

3 сентября в соцсетях распространилось видео драки с участием нескольких мужчин в Анапе. Тогда сообщалось, что приезжие избили аниматоров после отказа их девушек в знакомстве с ними. Спустя два дня после инцидента силовики задержали двух уроженцев Кавказа. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

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      Марина Совина
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