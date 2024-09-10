Бойфренд участницы Олимпиады в Париже сжег подругу заживо. Его тоже не спасли

Сжегший заживо участницу Олимпиады в Париже мужчина умер в больнице

В понедельник, 9 сентября, в больнице Кении скончался Диксон Ндиема, заживо сжегший свою бывшую партнершу, бегунью из Уганды Ребекку Чептегеи.

Согласно полученной информации, в ходе совершения преступления мужчина получил ожоги 30 процентов тела. Его не стало в больнице Moi Teaching and Referral Hospital Элдорете — в том же учреждении спустя несколько дней после госпитализации скончалась и сама Чептегеи.

3 сентября между парой произошла ссора, во время которой сожитель спортсменки вылил на нее канистру бензина и поджег женщину. Ее экстренно госпитализировали, диагностировав ожоги 75 процентов тела. Спасти участницу Олимпиады не удалось.

FILE PHOTO: Uganda's Rebecca Cheptegei in action during the women's marathon final at the World Athletics Championship, Budapest, Hungary - August 26, 2023, REUTERS/Dylan Martinez/File Photo . Фото: Dylan Martinez / Reuters

Экс-бойфренд бегуньи напал на нее после спора из-за земли

Участница марафона на Олимпиаде в Париже, угандийская бегунья Ребекка Чептегеи скончалась после нападения ее бывшего бойфренда, с которым еще при жизни у нее возник спор из-за земли.

Ссора состоялась в доме спортсменки в Кении. Ндиема проник в жилище в отсутствие хозяйки, а когда она вернулась, завязал с ней конфликт. В ходе спора насчет территории, на которой был построен дом спортсменки, мужчина облил ее бензином и пожег.

Как сообщили в Reuters, соседи услышали крики в доме Чептегеи и вызвали скорую помощь. В течение нескольких дней медики пытались реанимировать атлетку, однако спустя несколько дней представители больницы сообщили агентству о смерти пациентки. «Она скончалась в 5.30 после того, как отказали ее органы», — рассказали в кенийской больнице. Бегуньи не стало в возрасте 33-х лет.

Joseph cheptegei, father of Ugandan athlete Rebecca Cheptegei, who died after her boyfriend set her on fire speaks in Eldoret, Kenya, September 5, 2024. REUTERS/Stringer . Фото: Stringer / Reuters

Олимпийский комитет Уганды выразил соболезнования в связи с кончиной спортсменки

В Олимпийском комитете Уганды прокомментировали произошедшее, подтвердив, что Чептегеи действительно умерла от рук своего бывшего парня.

С большой печалью сообщаем о смерти нашей олимпийской спортсменки Ребекки Чептегеи после жестокого нападения со стороны ее парня. Пусть ее душа упокоится с миром, и мы решительно осуждаем насилие в отношении женщин Дональд Рукаре президент Олимпийского комитета Уганды

Рукаре выразил свои сожаления в связи с тем, что «трусливый и бессмысленный поступок» экс-бойфренда женщины стоил ей жизни.

Министр спорта Уганды Питер Огванг также выразил соболезнования в связи с произошедшим. Он заявил, что смерть Чептегеи в очередной раз привлекла внимание властей к проблеме насилия над женщинами в стране.