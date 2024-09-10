В понедельник, 9 сентября, в больнице Кении скончался Диксон Ндиема, заживо сжегший свою бывшую партнершу, бегунью из Уганды Ребекку Чептегеи.
Согласно полученной информации, в ходе совершения преступления мужчина получил ожоги 30 процентов тела. Его не стало в больнице Moi Teaching and Referral Hospital Элдорете — в том же учреждении спустя несколько дней после госпитализации скончалась и сама Чептегеи.
3 сентября между парой произошла ссора, во время которой сожитель спортсменки вылил на нее канистру бензина и поджег женщину. Ее экстренно госпитализировали, диагностировав ожоги 75 процентов тела. Спасти участницу Олимпиады не удалось.
Экс-бойфренд бегуньи напал на нее после спора из-за земли
Участница марафона на Олимпиаде в Париже, угандийская бегунья Ребекка Чептегеи скончалась после нападения ее бывшего бойфренда, с которым еще при жизни у нее возник спор из-за земли.
Ссора состоялась в доме спортсменки в Кении. Ндиема проник в жилище в отсутствие хозяйки, а когда она вернулась, завязал с ней конфликт. В ходе спора насчет территории, на которой был построен дом спортсменки, мужчина облил ее бензином и пожег.
Как сообщили в Reuters, соседи услышали крики в доме Чептегеи и вызвали скорую помощь. В течение нескольких дней медики пытались реанимировать атлетку, однако спустя несколько дней представители больницы сообщили агентству о смерти пациентки. «Она скончалась в 5.30 после того, как отказали ее органы», — рассказали в кенийской больнице. Бегуньи не стало в возрасте 33-х лет.
Олимпийский комитет Уганды выразил соболезнования в связи с кончиной спортсменки
В Олимпийском комитете Уганды прокомментировали произошедшее, подтвердив, что Чептегеи действительно умерла от рук своего бывшего парня.
С большой печалью сообщаем о смерти нашей олимпийской спортсменки Ребекки Чептегеи после жестокого нападения со стороны ее парня. Пусть ее душа упокоится с миром, и мы решительно осуждаем насилие в отношении женщин
Рукаре выразил свои сожаления в связи с тем, что «трусливый и бессмысленный поступок» экс-бойфренда женщины стоил ей жизни.
Министр спорта Уганды Питер Огванг также выразил соболезнования в связи с произошедшим. Он заявил, что смерть Чептегеи в очередной раз привлекла внимание властей к проблеме насилия над женщинами в стране.