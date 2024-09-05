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10:41, 5 сентября 2024Спорт

Участница Олимпиады в Париже умерла после нападения с применением бензина

Бегунья из Уганды Чептегеи умерла после того, как ее подожгли, применив бензин

Фото: IMAGO / Gladys Chai von der Laage / Globallookpress.com

Участница Олимпиады в Париже, бегунья из Уганды Ребекка Чептегеи умерла после нападения с применением бензина. Об этом сообщает Reuters.

«Мы узнали о печальной кончине нашей олимпийской спортсменки Ребекки Чептегеи после жестокого нападения ее бойфренда», — заявил президент Олимпийского комитета Уганды Дональд Рукаре.

3 сентября стало известно, что сожитель Чептегеи Диксон Ндиема во время ссоры вылил на спортсменку канистру бензина и поджег. Она была госпитализирована с ожогами 75 процентов тела. Сообщалось, что ссора произошла из-за земли, на которой был построен дом бегуньи.

33-летняя Чептегеи принимала участие в марафоне на прошедших летом Олимпийских играх в Париже. Она заняла 44-е место. В 2023 году бегунья из Уганды финишировала второй на марафоне во Флоренции и 14-й на чемпионате мира в Будапеште.

Илья Костин
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