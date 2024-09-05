Участница Олимпиады в Париже умерла после нападения с применением бензина

Участница Олимпиады в Париже, бегунья из Уганды Ребекка Чептегеи умерла после нападения с применением бензина. Об этом сообщает Reuters.
«Мы узнали о печальной кончине нашей олимпийской спортсменки Ребекки Чептегеи после жестокого нападения ее бойфренда», — заявил президент Олимпийского комитета Уганды Дональд Рукаре.
3 сентября стало известно, что сожитель Чептегеи Диксон Ндиема во время ссоры вылил на спортсменку канистру бензина и поджег. Она была госпитализирована с ожогами 75 процентов тела. Сообщалось, что ссора произошла из-за земли, на которой был построен дом бегуньи.
33-летняя Чептегеи принимала участие в марафоне на прошедших летом Олимпийских играх в Париже. Она заняла 44-е место. В 2023 году бегунья из Уганды финишировала второй на марафоне во Флоренции и 14-й на чемпионате мира в Будапеште.