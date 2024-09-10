На Землю обрушится мощная магнитная буря. К чему стоит готовиться россиянам и как ее пережить?

«Лента.ру»: пережить двойную магнитную бурю помогут медитации и отказ от кофе

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН предупредили о серии мощных выбросов плазменной массы, произошедшей на Солнце. Из-за нее вечером во вторник, 10 сентября, на Землю обрушится сильнейшая магнитная буря, которая продлится до середины среды, 11 сентября. Врачи предупреждают: из-за этого многие люди могут почувствовать себя плохо. Как пережить геошторм без потери работоспособности и обострения хронических заболеваний, разбиралась «Лента.ру».

Для кого магнитные бури будут особенно опасны?

Согласно некоторым исследованиям, магнитные бури, равные по силе той, что накроет Землю 10 сентября, сильнее всего влияют на людей с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Нарушенная геомагнитная активность может усугубить существующие заболевания, предупредили в отчете, опубликованном в научном журнале Scientific Reports. Как утверждают исследователи, магнитные бури могут провоцировать аритмию, сердечно-сосудистые заболевания, в том числе и инфаркты, повышение артериального давления и эпилептические припадки

Сказываются всплески солнечной активности и на самочувствии метеочувствительных и пожилых людей, людей с неврологическими болезнями, рассеянным склерозом, ревматизмом, артритом и артрозом. Врач-невролог Разият Чупанова отметила, что в этот период недомогание может возникнуть у людей с анемией, бронхиальной астмой, тревожным и депрессивным расстройствами, у беременных женщин и маленьких детей.

Как показал проведенный аналитиками медиахолдинга Rambler&Co опрос, чаще всего во время магнитных бурь люди жалуются на головную боль, скачки артериального давления, перепады настроения, раздражительность, учащенное сердцебиение, боли в суставах, слабость, бессонницу, снижение работоспособности и обострение хронических заболеваний. Причем проявляться могут как отдельные симптомы, так и все сразу.

Почему вспышки на Солнце влияют на самочувствие?

Отвечая на вопрос о причинах ухудшения самочувствия при вспышках солнечной активности, Чупанова рассказала, что у людей с хроническими заболеваниями и слабым иммунитетом понижен болевой порог, из-за чего они и становятся более чувствительны к любым геоявлениям. В качестве еще одной причины метеочувствительности невролог назвала то, что на фоне определенных заболеваний может снижаться способность организма к адаптации под изменяющиеся внешние условия.

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Как пережить магнитную бурю максимально безболезненно

Лекарств от метеозависимости нет, однако врачи уверяют, что существуют проверенные способы облегчить состояние в этот период. Прежде всего россиян с сердечно-сосудистыми и другими хроническими патологиями специалисты призвали не забывать принимать прописанные препараты. Важно также не переутомляться во время магнитных бурь.

Также в дни повышенной солнечной активности рекомендуется избегать чрезмерных физических нагрузок, контролировать уровень стресса и стараться соблюдать режим труда и отдыха.

Необходимо высыпаться, избегать переутомления и стресса, делать перерывы в работе и отдыхать. Также важно правильно питаться, употреблять достаточно воды, овощей, фруктов, зелени, орехов, рыбы и молочных продуктов Олеся Савельева врач-терапевт

Во время магнитных бурь, по мнению врачей, лучше исключить из рациона жирную, жареную и соленую пищу, а также отказаться от употребления кофе и алкоголя. Терапевт Андрей Кондрахин считает, что любые психостимуляторы, к которым относятся алкогольные напитки и сигареты, лишь усиливают стресс, которому подвергается организм в этот период. Вместо них лучше пить больше чистой воды и травяных чаев.

Фото: Федор Савинцев / ТАСС

Кроме того, специалисты сходятся во мнении, что сократить влияние магнитных бурь на здоровье до минимума помогут стимулирующие кровообращение и повышающие общий тонус организма прогулки на свежем воздухе, неспешная йога или плавание.

Избавиться от головной боли и восполнить ресурсы организма в этот период многим помогают медитации, ароматерапия и расслабляющий массаж

При этом для улучшения настроения и снижения чувствительности к магнитным бурям можно принимать витамины B и С, железо, цинк, селен. Однако подбирать витаминные комплексы и их дозировку нужно под контролем врача. В то же время в случае заметного ухудшения самочувствия во время геошторма врачи рекомендовали как можно скорее пройти обследование, так как усиление метеочувствительности может быть симптомом скрытой патологии.