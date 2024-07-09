Причину ухудшения самочувствия из-за изменения погоды объяснили

Невролог Разият Чупанова назвала причиной метеозависимости проблемы со здоровьем

Метеочувствительность — это не миф, заявила невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Разият Чупанова. Причину ухудшения самочувствия из-за изменений погоды она объяснила «Ленте.ру».

Врач указала, что чаще всего метеочувствительность проявляется у людей с бронхиальной астмой, ревматизмом, артритом, тревожным и депрессивным расстройствами, сердечно-сосудистыми заболеваниями, мигренью. Ухудшение самочувствия при переменах погоды она объяснила тем, что у людей с хроническими заболеваниями со здоровьем понижен болевой порог.

Есть исследования, подтверждающие, что пациенты с некоторыми хроническими заболеваниями действительно чувствительны к меняющимся условиям окружающей среды. Например, пациенты с суставной болью, сопровождающей артриты, скелетно-мышечной болью — фибромиалгией — отмечают появление или усиление болевых ощущений при изменении погодных условий Разият Чупанова невролог

Еще одной причиной метеочувствительности невролог назвала то, что на фоне определенных заболеваний у человека могут снижаться компенсаторные и адаптивные возможности организма, то есть его способность подстраиваться под изменяющиеся внешние условия.

Так, при сердечно-сосудистой патологии дискомфорт приносит повышение температуры окружающей среды, а при хронических бронхолегочных заболеваниях, наоборот, самочувствие ухудшается при снижении температуры воздуха или атмосферного давления. Эти состояния, как отметила врач, обусловлены тем, что холод провоцирует сужение сосудов, а тепло, напротив, вызывает их расширение.

Ранее врач Ольга Уланкина заявила, что пережить магнитную бурю и облегчить самочувствие при скачках давления метеозависимым россиянам помогут несколько простых правил. В частности, стимулировать кровообращение поможет небольшая прогулка на свежем воздухе, заявила она.

