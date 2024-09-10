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14:18, 10 сентября 2024Спорт

Кержаков объяснил уход из казахстанского «Кайрата»

Кержаков об уходе из казахстанского «Кайрата»: для меня есть недопустимые вещи

Фото: Григорий Соколов / РИА Новости

Александр Кержаков рассказал о причинах ухода с поста главного тренера казахстанского «Кайрата». Его слова передает Sports.

«Для меня есть недопустимые вещи — и в жизни, и в работе. Когда грань перейдена, я делаю определенные выводы», — заявил Кержаков. Россиянин отметил, что решение было непростым, но детальных объяснений он давать не будет.

Ранее сообщалось, что Кержаков ушел из клуба из-за оскорбления со стороны председателя наблюдательного совета Кайрата Боранбаева. По информации журналиста Ивана Карпова, после поражения в матче функционер назвал российского специалиста полным говном.

Кержаков ушел с поста главного тренера «Кайрата» 3 сентября. Контракт со специалистом расторгли по обоюдному согласию сторон. Он работал в команде с мая 2024 года.

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      Дарья Коршунова
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