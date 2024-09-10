Россиянин Алексей Миранчук восхитился стадионом «Атланты» в США

Российский футболист Алексей Миранчук побывал на стадионе своей новой команды «Атланта Юнайтед». Видео доступно на странице клуба в соцсети X.

«Что? Это реально?» — восхищенно сказал Миранчук на кадрах со стадиона Mercedes-Benz Stadium.

Ранее Миранчук пошутил о причинах перехода в клуб из США. «Я решил выступать за "Атланту", потому что люблю хип-хоп», — пошутил россиянин.

О трансфере Миранчука в «Атланту» было объявлено 30 июля. Соглашение рассчитано до конца 2027 года с опцией продления еще на один год.