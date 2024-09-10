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16:25, 10 сентября 2024Спорт

Российскому гребцу попытаются вернуть отнятое золото чемпионата мира

Российскому каноисту Петрову попытаются вернуть отнятое золото чемпионата мира

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Генеральный секретарь Всероссийской Федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова рассказала о попытке вернуть Захару Петрову отнятое золото чемпионата мира 2024 года. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Исхакова заявила, что во время турнира была подана апелляция, так как было зафиксировано нарушение правил — решение жюри должно было быть окончательным. «По срокам рассмотрения никакой конкретики нет. Мы своим правом подать апелляцию в течение 30 дней после соревнований воспользовались, теперь ждем», — отметила она.

Исхакова предположила, что Петрову могут вручить вторую золотую медаль. «Тех ребят уже наградили, у них награды уже вряд ли отнимут. Но это лишь одно из возможных развитий ситуации», — сказала функционер.

Петрова лишили золотой медали чемпионата мира в Самарканде на дистанции 500 метров 25 августа. В итоговом протоколе он отмечен как нефинишировавший. Ранее ему вернули медаль после протеста российской стороны.

В первый раз Петрова лишили медали, так как на финише он перевернулся. При этом российский каноист первым пересек финишную черту.

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